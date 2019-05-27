УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Кочуры Надежды Васильевны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Кочуры Надежды Васильевны, 1987 года рождения, которая 25 мая 2019 года ушла из дома в г. Московский и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 32-34 года, славянской внешности, среднего телосложения, волосы светлые ниже плеч.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 116-56 -82 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79