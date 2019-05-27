УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Колпакова Эдуарда Алексеевича...

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Колпакова Эдуарда Алексеевича, 1969 года рождения, уроженца Москвы, местонахождение которого неизвестно с 28.04.2019 г.Приметы: на вид 45 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы прямые, темно-русые, глаза серо-голубые.Был одет: спортивный костюм на молнии черного цвета, куртка синего цвета, кеды белые с синим цветом.Особые приметы: сутулый, хромает на левую ногу.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8 (499) 128-17-42; 8 (499) 120-25-11 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56