В преддверии летних каникул полицейские напомнили о соблюдении правил личной безопасности.

В преддверии летных каникул сотрудники ОМВД России по Александровскому району организовывают встречи со школьниками и студентами. Ключевая цель бесед, проводимых правоохранителями – напоминание о важности соблюдения правил личной безопасности.Сотрудники ОГИБДД в ходе встреч сделали акцент на дорожно-транспортных происшествиях, которые происходят по причине нарушений Правил дорожного движения водителями и пешеходами. Ребятам напомнили, что невнимательность и игнорирование требований ПДД могут привести к печальным последствиям.Также студентам напомнили о вреде курения, употребления спиртного и пагубном влиянии на организм наркотических средств.