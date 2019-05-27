Он взломал замок на одной из дверей чужого автомобиля

Он взломал замок на одной из дверей чужого автомобиляВ конце апреля в дежурную часть полицию в Александровском районе обратился 32-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из его автомобиля украли магнитолу, инструменты и компрессор. Сумма ущерба превысила 8,5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Осмотрев место происшествия, правоохранители выяснили, что злоумышленник проник в салон автомобиля, взломав замок на одной из задних дверей. Также на месте они нашли мобильный телефон, не принадлежавший собственнику машины.Полицейские задержали 40-летнего местного жителя. Он во всем признался, пояснив, что во время кражи был пьян и не заметил, как выронил свой телефон.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.