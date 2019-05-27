В акватории Финского залива спасатели МЧС ведут поиски серфера, пропавшего после столкновения со скоростным судном.

В акватории Финского залива спасатели МЧС ведут поиски серфера, пропавшего после столкновения со скоростным судном, передает "Интерфакс".По данным пресс-службы петербургского управления МЧС, в 15:20 очевидец сообщил о том, что в акватории Финского залива у Морской набережной, 37, серфер попал под "Метеор", двигавшийся в сторону Петербурга.В ведомстве добавили, что спасатели уже нашли обломки оборудования для катания. В настоящее время из-за сильных волн водолазные спуски невозможны.