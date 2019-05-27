Гражданам предложили высказать свои идеи на тему комфортной и безопасной организации дорожного движения на улицах района.

Сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Гороховецкому району совместно с членами народной дружины «По обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО Гороховецкого района», а также ребятами волонтерского движения «Добровольцы» провели опрос среди жителей районного центра. Темой обращения стала безопасная организация дорожного движения.Несколько десятков человек ответили на вопросы, поделившись мнением о расположении пешеходных переходов, светофоров и дорожных знаков.Результаты опроса показали, что большинство опрошенных горожан полностью удовлетворены расположенностью и состоянием пешеходных переходов в зонах массового скопления участников дорожного движения.В тоже время участники опроса высказали пожелания об установке светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных вблизи образовательных учреждений, а также организации специальных дорожек для велосипедистов.Несколько пожеланий были выражены в виде обращения к водителям соблюдать скоростной режим, особенно там, где проезжую часть могут пересекать дети.