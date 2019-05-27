От высокой температуры расплавилась отделка дома, возле которого произошел пожар

От высокой температуры расплавилась отделка дома, возле которого произошел пожарРанним утром 26 мая возле дома № 204 по улице Дегтярева произошла авария. Автомобиль «Рено» врезался в бетонный столб, который упал и перегородил дорогу. От удара машина вспыхнула и сгорела полностью. От высокой температуры расплавилась отделка дома, возле которого произошел пожар. Причину ДТП устанавливают.