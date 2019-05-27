Окно изнутри не открывалось, мужчине пришлось его разбить ногой

Окно изнутри не открывалось, мужчине пришлось его разбить ногойДнем 20-го мая в пожарную охрану Коврова поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме. На место происшествия незамедлительно выехали спасатели. Когда пожарные прибыли, выяснилось, что в подъезде 2-этажного дома горит деревянная лестничная клетка и старые вещи, которые жители складировали под лестницей. К счастью, никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.Еще до сообщения о возгорании в пожарную охрану, из квартиры, расположенной на первом этаже горящего подъезда, через окно спасли двоих детей. Житель посёлка Малыгино Иван Зеленский, выйдя из дома, заметил пожар. Но внутрь зайти было невозможно – полыхало пламя. Иван начал стучать по окнам. Из квартиры №5 отозвались 2 девочки-подростки. Окно изнутри не открывалось, мужчине пришлось его разбить ногой. К этому моменту квартира уже была в дыму. Иван помог девочкам выбраться на свежий воздух. Из другой квартиры женщина самостоятельно вышла через окно.К этому времени к подъезду стали подбегать люди. Вызвали спасателей. А огонь разгорался всё сильнее и сильнее. Иван и ещё двое мужчин нашли вёдра, набирали в них воду и поливали горящие деревянные конструкции. Вскоре подоспели пожарные и приступили к тушению огня.