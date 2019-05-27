В Кремле не подтвердили отставку помощника президента России Владислава Суркова, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких указов мы не выпускали.

В Кремле не подтвердили отставку помощника президента России Владислава Суркова, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "никаких указов мы не выпускали".Он добавил, что кадровые слухи Кремль "традиционно не комментирует".Ранее телеведущая Ксения Собчак написала в соцсетях, что Сурков подал в отставку еще две недели назад.