В однокомнатной квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружен семейный склеп. В этой квартире проживали 79-летняя мать и ее 59-летняя дочь. При этом обе дамы отличались странностями. 59-летняя Ирина Михайловна состояла на учете в психоневрологическом диспансере

В однокомнатной квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружен семейный склеп. В этой квартире проживали 79-летняя мать и ее 59-летняя дочь. При этом обе дамы отличались странностями. 59-летняя Ирина Михайловна состояла на учете в психоневрологическом диспансере, а ее мать Ирина Александровна всегда носила темные очки и сторонилась людей. Она даже избегала заходить с соседями вместе в лифт.В мае 2016 года дочь, угрожая расправой, выгнала пожилую мать из квартиры, сообщает "Московский комсомолец". Тогда Ирину Михайловну временно госпитализировали на лечение.Последний раз женщин видели в начале 2019 года, сразу после Нового года. Потом они пропали.Соседи женщин через стенку в феврале обнаружили, что разделяющая квартиры стена нагревается в районе расположения плиты. На место были вызваны спасатели. Они не обнаружили ни огня, ни задымления, а просто отключили во всей квартире электричество, отметив, что поводов для вскрытия двери не видят.25 мая соседи вновь почувствовали неладное. Из квартиры женщин разносился неприятный зловонный запах, доставлявший соседям неудобство. На этот раз специалисты экстренных служб все-таки взломали дверь. В коридоре квартиры под выпавшими из шкафа вещами лежало тело 59-летней Ирины Михайловны. Тело ее матери находилось на диване в комнате.В квартире был отмечен жуткий бардак. При этом отмечается, что обе женщины, по предварительным данным, умерли естественной смертью. При этом с момента смерти женщин прошло много времени: тела уже изрядно истлели.