Глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер рассказал о задержании мужчины, которого подозревают в оставленном заминированном свертке в Лионе. 24 мая вечером на одной из оживленных улиц Лиона прогремел взрыв, из-за которого пострадали 13 человек, в том числе ребенок.

Глава Министерства внутренних дел Франции Кристоф Кастанер рассказал о задержании мужчины, которого подозревают в оставленном заминированном свертке в Лионе.24 мая вечером на одной из оживленных улиц Лиона прогремел взрыв, из-за которого пострадали 13 человек, в том числе ребенок. Причиной взрыва стал сверток, внутри которого находились болты и шурупы. Заминированное устройство было оснащено системой дистанционного управления. Согласно видеозаписям, сверток оставил мужчина, подъехавший к месту происшествия на велосипеде."Подозреваемый только что был арестован", — сообщил на своей странице в Twitter глава МВД Франции Кристоф Кастанер. Также он отметил, что приветствует работу антитеррористического отделения полиции, Главного управления внутренней безопасности, а также судебной полиции в Лионе.