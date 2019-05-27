Установлено, что злоумышленник, предложив потерпевшему обмен валюты по выгодному курсу, взял денежные средства и скрылся...

«Следствием ОМВД России по району Люблино г. Москвы завершено расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму около 6 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант уголовного дела узнал, что его знакомый хочет обменять иностранную валюту на российские рубли, и предложил помощь в обмене по выгодному курсу. Встретившись с потерпевшим в одном из кафе на Краснодарской улице, злоумышленник сообщил, что собирается продать валюту в одном из обменных пунктов, после чего вернется и передаст денежные средства в рублях. Однако, получив деньги от потерпевшего, мужчина скрылся. Сумма ущерба составила около 6 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 33-летнего жителя столицы.Следствием ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53