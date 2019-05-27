Установлено, что злоумышленник, предложив потерпевшему обмен валюты по выгодному курсу, взял денежные средства и скрылся...
«Следствием ОМВД России по району Люблино г. Москвы завершено расследование уголовного дела о мошенничестве на сумму около 6 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В ходе предварительного следствия установлено, что фигурант уголовного дела узнал, что его знакомый хочет обменять иностранную валюту на российские рубли, и предложил помощь в обмене по выгодному курсу. Встретившись с потерпевшим в одном из кафе на Краснодарской улице, злоумышленник сообщил, что собирается продать валюту в одном из обменных пунктов, после чего вернется и передаст денежные средства в рублях. Однако, получив деньги от потерпевшего, мужчина скрылся. Сумма ущерба составила около 6 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 33-летнего жителя столицы.
Следствием ОМВД России по району Люблино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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