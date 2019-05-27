Общий ущерб составил почти 5 тысяч рублей

Общий ущерб составил почти 5 тысяч рублейВ дежурную часть полиции с заявлением о хищении денег с банковской карты обратился 26-летний житель Мурома. Мужчина рассказал, что несколько дней назад потерял банковскую карту, а затем на его телефон стали поступать смс списании разных сумм. Общий ущерб составил почти 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.По подозрению в причастности к хищению денег задержали 43-летнего безработного жителя Муромского района.Мужчина признал свою вину, пояснив, что случайно нашел банковскую карту. Злоумышленник несколько раз использовал её для приобретения товаров в магазинах.В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до трех лет тюрьмы.