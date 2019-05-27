Регион присоединился к всероссийскому флешмобу в поддержку перехода на цифровое ТВ

Регион присоединился к всероссийскому флешмобу в поддержку перехода на цифровое ТВ25 мая, в преддверии очередной волны отключения аналогового эфирного сигнала, во Владимире прошла акция «Запуск цифровых воздушных змеев», слоган которой «Всё будет чётко!».На площадке около администрации Владимирской области в небо поднялись 22 воздушных змея, брендированных логотипами телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания. А также для гостей акции прошла «цифровая зарядка» как символ готовности нашего региона к предстоящему отключению аналогового вещания.Напомним, в этом году Россия осуществляет поэтапный переход от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Владимирская область входит в число регионов третьей волны отключения аналогового сигнала, которую наметили на 3 июня.«C начала года Владимирская область начала активно готовиться к переходу на цифровое вещание. Проводили подомовой обход жителей, организовали информационные кампании. И в мы можем с уверенностью сказать, что наш регион к изменениям готов. После перехода на цифровое телевещание 98,4% россиян смогут бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве. Оставшийся процент населения сможет принимать сигнал с помощью спутника», - рассказал председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций обладминистрации Михаил Клименко.Для справки