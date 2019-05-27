В этом году в предварительном голосовании ЕР приняло участие самое большое количество молодых людей в возрасте до 35 лет за все время процедуры. По словам главы координационного совета Молодой Гвардии Единой России Дениса Давадова, на выборы в заксобрания и административные центры претендуют 1760 молодых кандидатов.
В этом году в предварительном голосовании "ЕР" приняло участие самое большое количество молодых людей в возрасте до 35 лет за все время процедуры. По словам главы координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Дениса Давадова, на выборы в заксобрания и административные центры претендуют 1760 молодых кандидатов.
Это 38% от всех кандидатов, отметил Давыдов. "Среди
регионов, где более половины участников – молодежь, – Республики Северная
Осетия (Алания) и Калмыкия, Пензенская, Мурманская и Сахалинская области",
-уточнил он.
Помимо заксобраний и административных центров, прошли
праймериз по отбору кандидатов в органы местного самоуправления. На участие в
таких выборах претендуют около 11 тысяч в возрасте до 35 лет. Наибольшую
активность проявил Краснодарской край (более 5,2 тысячи человек), Башкирия -
2002 кандидата и Брянская область – 728 претендентов, уточнил глава
координационного совета МГЕР.
В праймериз особая роль принадлежит кадровому проекту
единороссов "ПолитСтартап", подчеркнул Давыдов. Он отметил, что
наставники участников ведут с подопечными постоянные консультации, общаются с
ними лично или онлайн.
Накануне "Единая Россия" провела день
предварительного голосования для тех, кто намерен выдвигаться от партии на
выборах депутатов заксобраний, административных центров и органов местного
самоуправления. "ЕР" – единственная партия в стране, которая проводит
праймериз. В голосовании участвовало более 4,5 тысячи претендентов, были открыты
2802 счетных участка.
Осенью этого года пройдут выборы в 45 регионах. В 18 будут
выбирать высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, в 22 – депутатов
административных центров. В трех субъектах федерации состоятся выборы
руководителей административных центров, а в 14 – в органы местного
самоуправления.
Также состоятся досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по
одномандатным избирательным округам. Всего будет замещен 38 231 мандат.