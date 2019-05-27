В этом году в предварительном голосовании ЕР приняло участие самое большое количество молодых людей в возрасте до 35 лет за все время процедуры. По словам главы координационного совета Молодой Гвардии Единой России Дениса Давадова, на выборы в заксобрания и административные центры претендуют 1760 молодых кандидатов.

В этом году в предварительном голосовании "ЕР" приняло участие самое большое количество молодых людей в возрасте до 35 лет за все время процедуры. По словам главы координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Дениса Давадова, на выборы в заксобрания и административные центры претендуют 1760 молодых кандидатов.Это 38% от всех кандидатов, отметил Давыдов. "Средирегионов, где более половины участников – молодежь, – Республики СевернаяОсетия (Алания) и Калмыкия, Пензенская, Мурманская и Сахалинская области",-уточнил он.Помимо заксобраний и административных центров, прошлипраймериз по отбору кандидатов в органы местного самоуправления. На участие втаких выборах претендуют около 11 тысяч в возрасте до 35 лет. Наибольшуюактивность проявил Краснодарской край (более 5,2 тысячи человек), Башкирия -2002 кандидата и Брянская область – 728 претендентов, уточнил главакоординационного совета МГЕР.В праймериз особая роль принадлежит кадровому проектуединороссов "ПолитСтартап", подчеркнул Давыдов. Он отметил, чтонаставники участников ведут с подопечными постоянные консультации, общаются сними лично или онлайн.Накануне "Единая Россия" провела деньпредварительного голосования для тех, кто намерен выдвигаться от партии навыборах депутатов заксобраний, административных центров и органов местногосамоуправления. "ЕР" – единственная партия в стране, которая проводитпраймериз. В голосовании участвовало более 4,5 тысячи претендентов, были открыты2802 счетных участка.Осенью этого года пройдут выборы в 45 регионах. В 18 будутвыбирать высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, в 22 – депутатовадминистративных центров. В трех субъектах федерации состоятся выборыруководителей административных центров, а в 14 – в органы местногосамоуправления.Также состоятся досрочные выборы четырех депутатов Госдумы поодномандатным избирательным округам. Всего будет замещен 38 231 мандат.