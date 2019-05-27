Готовивший обед на открытом огне пастух спалил около 600 гектаров леса в Забайкальском крае, но так и не пообедал. О произошедшем 43-летний мужчина умолчал, но после задержания сознался в содеянном.

Готовивший обед на открытом огне пастух спалил около 600 гектаров леса в Забайкальском крае, но так и не пообедал. О произошедшем 43-летний мужчина умолчал, но после задержания сознался в содеянном, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Языки пламени заметили жители села Урлук, что в Красночикойском районе, они же вызвали на место сотрудников МЧС. Когда последние совладали с огнем, было уничтожено примерно 600 гектаров леса.То, что пожар был рукотворным, следователи определили довольно быстро, после чего опросили очевидцев и вышли на след подозреваемого — местного пастуха. От соседей он скрыл факт произошедшего, но на допросе рассказал, как было дело.Как оказалось, мужчина развел костер посреди поля, чтобы приготовить обед, однако под порывами ветра разгорелась трава, а круг пожара быстро расходился. Пастух попытался сбить пламя, но безуспешно, а потому собрал вещи и быстро погнал стадо в противоположную сторону.Решение о возбуждении уголовного дела будут принимать органы дознания МЧС.