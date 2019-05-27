Единственный гол забили с углового

Единственный гол забили с угловогоФутбольный клуб «Торпедо-Владимир» не смог одержать победу в выездном матче с «Ленинградцем» в предпоследнем туре в зоне «Запад» ПФЛ. Единственный гол матча забил защитник Сергей Костин.Перед последней встречей в ПФЛ в этом сезоне «Торпедо» занимает 8-ое место в турнирной таблице. Лидирует ивановский «Текстильщик».Следующий матч «Торпедо» проведёт 2 июня на домашнем стадионе против «Пскова-747», занимающего 10-ое место в таблице.