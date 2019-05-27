Алене Водонаевой не удается дольше оттягивать решительный шаг – звезде придется прибегнуть к помощи косметологов. Модель призналась, что решилась на уколы ботокса.

Алене Водонаевой не удается дольше оттягивать решительныйшаг – звезде придется прибегнуть к помощи косметологов. Модель призналась, чторешилась на уколы ботокса.часто морщит лоб. Если бы не это, можно былобы и дольше обходиться без уколов красоты, считает модель. Звезда рада, что ейудалось "дотянуть" до 36 лет прежде, чем решиться на процедуры."Пора колоть ботокс, потому что на лбу от морщин скоробудут грядки, и в них можно будет посадить картошку", – шутит звезда в Instagram.Женщинам модель советует как можно дольше сохранятьестественную красоту. Однако, когда тянуть дольше нельзя, начинать уколыкрасоты надо постепенно. По мнению Алены Водонаевой, надо попробоватьмезотерапию, и только потом попробовать немного гиалуроновой кислоты. А ботокслучше колоть только тем, у кого появились морщины на лбу, приводит мнениеВодонаевой Teleprogramma.pro.очень не нравится чрезмерное увлечениефиллерами у российских звезд. Модель отмечает, что половина российскогошоу-бизнеса не знает меры в кабинете косметолога – и в результате появляетсяперед зрителями с опухшими лицами. Что же касается мужчин, то им, считаетзвезда, вообще не нужно следить за своим лицом.Недавно Алена Водонаева впервые прокомментировала слухи о расставании с Алексеем Косинусом. По сообщениям таблоидов, пара разъехалась еще в начале весны – однако супруги предпочитали обходить в разговорах с журналистами эту тему.Теперь же подтвердила в своем блоге в Instagram, что разводится с мужем. Подробностей звезда сообщать не стала. Комментаторы расстроились заэкс-участницу "Дома-2"и посоветовали паре наладить отношения, дать друг другу второй шанс.