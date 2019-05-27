Алене Водонаевой не удается дольше оттягивать решительный
шаг – звезде придется прибегнуть к помощи косметологов. Модель призналась, что
решилась на уколы ботокса.
Алене Водонаевой не удается дольше оттягивать решительный
шаг – звезде придется прибегнуть к помощи косметологов. Модель призналась, что
решилась на уколы ботокса.
часто морщит лоб. Если бы не это, можно было
бы и дольше обходиться без уколов красоты, считает модель. Звезда рада, что ей
удалось "дотянуть" до 36 лет прежде, чем решиться на процедуры.
"Пора колоть ботокс, потому что на лбу от морщин скоро
будут грядки, и в них можно будет посадить картошку", – шутит звезда в Instagram.
Женщинам модель советует как можно дольше сохранять
естественную красоту. Однако, когда тянуть дольше нельзя, начинать уколы
красоты надо постепенно. По мнению Алены Водонаевой, надо попробовать
мезотерапию, и только потом попробовать немного гиалуроновой кислоты. А ботокс
лучше колоть только тем, у кого появились морщины на лбу, приводит мнение
Водонаевой Teleprogramma.pro.
очень не нравится чрезмерное увлечение
филлерами у российских звезд. Модель отмечает, что половина российского
шоу-бизнеса не знает меры в кабинете косметолога – и в результате появляется
перед зрителями с опухшими лицами. Что же касается мужчин, то им, считает
звезда, вообще не нужно следить за своим лицом.
Недавно Алена Водонаева впервые прокомментировала слухи о расставании с Алексеем Косинусом. По сообщениям таблоидов, пара разъехалась еще в начале весны – однако супруги предпочитали обходить в разговорах с журналистами эту тему.
Теперь же подтвердила в своем блоге в Instagram, что разводится с мужем. Подробностей звезда сообщать не стала. Комментаторы расстроились за
экс-участницу "Дома-2"и посоветовали паре наладить отношения, дать друг другу второй шанс.