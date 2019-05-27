Балерина похвасталась очередным фирменным шпагатом. Анастасия Волочкова выложила видеоролик на своей странице в Instagram.

Балерина похвасталасьочередным фирменным шпагатом. Анастасия Волочкова выложила видеоролик на своейстранице в Instagram.Знаменитость запечатлена в кружащейся клетке. Сначала Волочкова сидитв поперечном шпагате, затем выполняет этот жеэлемент стоя."Это первая репетиция на подвесе. Я такаясчастливая!" – приводит подпись балерины Звезда отметила, что видео снятона репетиции спектакля "Клоун и балерина", постановщиком которого сталНиколай Челноков.Фирменные шпагаты Анастасии Волочковой давно стали притчейво языцех. Растяжку знаменитости не обсуждает разве что ленивый. А она судовольствием ее демонстрирует при любой возможности.Как писали "Дни.ру", недавно"оторвалась" на дискотеке. Видео танца балерины в мини-платьепоявилось в Сети. Пользователи отметили, что балерина сильно похудела. Некоторые предположили, что записьбыла сделана на Мальдивах, где недавно отдыхала скандальная звезда.Ранее рассказалао своем 38-летнем избраннике в вышедших недавно мемуарах. Балерина так и нераскрыла его имя – лишь отметила, что он высокий. Влюбленные любят проводитьвремя в большой гостиной и на кухне.