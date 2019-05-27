Балерина похвасталась
очередным фирменным шпагатом. Анастасия Волочкова выложила видеоролик на своей
странице в Instagram.
Балерина похвасталась
очередным фирменным шпагатом. Анастасия Волочкова выложила видеоролик на своей
странице в Instagram.
Знаменитость запечатлена в кружащейся клетке. Сначала Волочкова сидит
в поперечном шпагате, затем выполняет этот же
элемент стоя.
"Это первая репетиция на подвесе. Я такая
счастливая!" – приводит подпись балерины Звезда отметила, что видео снято
на репетиции спектакля "Клоун и балерина", постановщиком которого стал
Николай Челноков.
Фирменные шпагаты Анастасии Волочковой давно стали притчей
во языцех. Растяжку знаменитости не обсуждает разве что ленивый. А она с
удовольствием ее демонстрирует при любой возможности.
Как писали "Дни.ру", недавно
"оторвалась" на дискотеке. Видео танца балерины в мини-платье
появилось в Сети. Пользователи отметили, что балерина сильно похудела. Некоторые предположили, что запись
была сделана на Мальдивах, где недавно отдыхала скандальная звезда.
Ранее рассказала
о своем 38-летнем избраннике в вышедших недавно мемуарах. Балерина так и не
раскрыла его имя – лишь отметила, что он высокий. Влюбленные любят проводить
время в большой гостиной и на кухне.