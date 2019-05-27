Балерина похвасталась
очередным фирменным шпагатом. Анастасия Волочкова выложила видеоролик на своей
странице в Instagram.
Балерина похвасталась
очередным фирменным шпагатом. Анастасия Волочкова выложила видеоролик на своей
странице в Instagram.
На кадрах знаменитость в кружащейся клетке сидит
на поперечном шпагате. Затем Анастасия Волочкова выполняет этот же
элемент стоя.
"Это первая репетиция на подвесе. Я такая
счастливая!" – приводит подпись балерины при этом звезда отметила, что видео снято
на репетиции спектакля "Клоун и балерина", постановщиком которого стал
Николай Челноков.
Отметим, фирменные шпагаты Анастасии Волочковой давно стали притчей
во языцех. Растяжку знаменитости не обсуждает, разве что, ленивый. А она с
удовольствием ее демонстрирует при любой возможности.
Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что
"оторвалась" на дискотеке. Видео танца балерины в мини-платье
появилось в Сети. Пользователи отметили, что балерина сильно похудела. При этом
некоторые предположили, что запись
была сделана на Мальдивах, где недавно отдыхал скандальная звезда.
Напомним, ранее рассказала
о своем 38-летнем избраннике в вышедших недавно мемуарах. Балерина так и не
раскрыла его имени: лишь отметила, что он высокого роста. Влюбленные любят проводить
время в большой гостиной и на кухне.