Балерина похвасталась очередным фирменным шпагатом. Анастасия Волочкова выложила видеоролик на своей странице в Instagram.

Балерина похвасталасьочередным фирменным шпагатом. Анастасия Волочкова выложила видеоролик на своейстранице в Instagram.На кадрах знаменитость в кружащейся клетке сидитна поперечном шпагате. Затем Анастасия Волочкова выполняет этот жеэлемент стоя."Это первая репетиция на подвесе. Я такаясчастливая!" – приводит подпись балерины при этом звезда отметила, что видео снятона репетиции спектакля "Клоун и балерина", постановщиком которого сталНиколай Челноков.Отметим, фирменные шпагаты Анастасии Волочковой давно стали притчейво языцех. Растяжку знаменитости не обсуждает, разве что, ленивый. А она судовольствием ее демонстрирует при любой возможности.Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что"оторвалась" на дискотеке. Видео танца балерины в мини-платьепоявилось в Сети. Пользователи отметили, что балерина сильно похудела. При этомнекоторые предположили, что записьбыла сделана на Мальдивах, где недавно отдыхал скандальная звезда.Напомним, ранее рассказалао своем 38-летнем избраннике в вышедших недавно мемуарах. Балерина так и нераскрыла его имени: лишь отметила, что он высокого роста. Влюбленные любят проводитьвремя в большой гостиной и на кухне.