Выборы в Европейский парламент, состоявшиеся 23-26 мая, изменили расклад политических сил. Итоги голосования прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Выборы в Европейский парламент, состоявшиеся 23-26 мая, изменили расклад политических сил. Итоги голосования прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.Спикер нижней палаты российского парламента выразил уверенность, что итоги прошедшего голосования показывают – у избирателей накопились к политикам вопросы. В частности, речь идет о нерешенных проблемах в области экономики и миграционной политики. Кроме того, подчеркнул Вячеслав Володин, выборы показали растущий запрос общества на усиление роли национальных государств при принятии решений в Европарламенте."Европейские избиратели голосуют, прежде всего, за процветающую и самостоятельную Европу, они хотят больше учета интересов стран и сохранения основ суверенитета", – рассказал председатель нижней палаты парламента. Он добавил, что именно такой Европу хочет видеть и Россия."Слепая поддержка курса, навязанного Евросоюзу из‑за океана, антироссийские выпады и провокации должны уйти в прошлое", – уверен Володин. Он рассказал, что своим голосованием европейцы показали запрос на прагматичный суверенный курс."Политикам в ЕС важно услышать волю своих народов", – отметил спикер Госдумы.Несмотря на имеющиеся разногласия, напомнил он, Евросоюз остается соседом и крупнейшим торгово-экономическим партнером России. Важно, чтобы депутаты, которых выбрали в новый состав Европарламента, оказались готовы к равноправному диалогу с российскими представителями.Москва, в свою очередь, подчеркивает следование курсу невмешательства в дела суверенных государств, доверия и отсутствия двойных стандартов. "Отношения должны строиться на основе диалога и учета интересов всех стран", – заключил Вячеслав Володин.Напомним, выборы в Европарламент состоялись 23-26 мая. После публикации предварительных итогового голосования стало ясно, что две центристские фракции, во многом определявшие политику Евросоюза, утратили свое лидерство. Евроскептики, в свою очередь, позиции укрепили.