До пяти лет лишения свободы грозит 30-летнему жителю Хабаровского края, который в минувшем марте едва не устроил резню бензопилой в одном из кафе Находки. Сам он не смог вспомнить, из-за чего возник сыр-бор, поскольку был мертвецки пьян. Уголовное дело направлено в суд.

До пяти лет лишения свободы грозит 30-летнему жителю Хабаровского края, который в минувшем марте едва не устроил резню бензопилой в одном из кафе Находки. Сам он не смог вспомнить, из-за чего возник сыр-бор, поскольку был мертвецки пьян. Уголовное дело направлено в суд.Инцидент произошел в кафе "У Арифа" 24 марта. Ранее судимый за оборот наркотиков мужчина повздорил с кем-то из клиентов заведения, вышел проветриться, а вернулся уже с работающей бензопилой в руках. Действенность инструмента он испытал на припаркованной недалеко машине.Посетители оказались не робкого десятка и быстро урезонили дебошира, отобрав у него грозное оружие, тем не менее, панику ему навести удалось, что подтверждает сделанная запись.В полицию никто из очевидцев не обращался, но после публикации ролика стражи порядка сами нашли владельца бензопилы. Его допрос, впрочем, не внес ясности в произошедшее, поскольку мужчина, по собственному признанию, напился до беспамятства.По статье "Хулиганство" дебоширу, который дожидается суда в изоляторе, грозит до пяти лет лишения свободы.