Скандал продюсера и Филиппа Киркорова принял неожиданный поворот. Иосиф Пригожин заподозрил, что исполнитель влюблен в его жену, певицу Валерию.

Скандал продюсера и Филиппа Киркорова принял неожиданный поворот. ИосифПригожин заподозрил, что исполнитель влюблен в его жену,певицу Валерию.Продюсер нашелобъяснение выпадам короляотечественной эстрады в адрес своейсупруги. Исосиф Пригожин предположил,что Филипп Киркоров на самом деле "неровно дышит" к Валерии и этим объясняетсяих давний конфликт."Может, он ревнует меняк Валерии? Вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, непонимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня", – заявилпродюсер в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ. Возможно, что Иосиф Пригожинсказал это в шутку, чтобы подразнить певца.Ранее король поп-сцены в интервьюКсении Собчак резко высказался о продюсере и его супруге. Конфликт двух акулроссийского шоу-бизнеса начался после выхода нашумевшего клипа Филиппа Киркорована песню "Цвет настроения синий".Напомним, тогда Иосиф Пригожин раскритиковалтворчество артиста. Затем продюсер и певец крупно поссорились. А недавно ФилиппКиркоров заявил, что супруг Валерии ему просто завидует. Якобы продюсер прилюбой возможности мог бы опорочить честь Валерии – просто не додумался до этогопервым.Как писали "Дни.ру", конфликтует и с прежнейсемьей – экс-супругой и их общим сыном Дмитрием. Как писали "Дни.ру", ранеенаследник продюсера обрушился на знаменитого отца с критикой в соцсети. Онзаявил, что "заигралсяво лжи и шоу-бизнесе".