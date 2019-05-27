Скандал продюсера и Филиппа Киркорова принял неожиданный поворот. Иосиф
Пригожин заподозрил, что исполнитель влюблен в его жену,
певицу Валерию.
Скандал продюсера и Филиппа Киркорова принял неожиданный поворот. Иосиф
Пригожин заподозрил, что исполнитель влюблен в его жену,
певицу Валерию.
Продюсер нашел
объяснение выпадам короля
отечественной эстрады в адрес своей
супруги. Исосиф Пригожин предположил,
что Филипп Киркоров на самом деле "неровно дышит" к Валерии и этим объясняется
их давний конфликт.
"Может, он ревнует меня
к Валерии? Вы знаете, меня долгие годы многие ревнуют к Валерии, не
понимают, как она вышла замуж за такого лысого, некрасивого парня", – заявил
продюсер в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ. Возможно, что Иосиф Пригожин
сказал это в шутку, чтобы подразнить певца.
Ранее король поп-сцены в интервью
Ксении Собчак резко высказался о продюсере и его супруге. Конфликт двух акул
российского шоу-бизнеса начался после выхода нашумевшего клипа Филиппа Киркорова
на песню "Цвет настроения синий".
Напомним, тогда Иосиф Пригожин раскритиковал
творчество артиста. Затем продюсер и певец крупно поссорились. А недавно Филипп
Киркоров заявил, что супруг Валерии ему просто завидует. Якобы продюсер при
любой возможности мог бы опорочить честь Валерии – просто не додумался до этого
первым.
Как писали "Дни.ру", конфликтует и с прежней
семьей – экс-супругой и их общим сыном Дмитрием. Как писали "Дни.ру", ранее
наследник продюсера обрушился на знаменитого отца с критикой в соцсети. Он
заявил, что "заигрался
во лжи и шоу-бизнесе".