Два игрока хоккейной сборной Финляндии – форвард Каапо Какко и оборонец Хенри Йокихарью, - стали в составе своей команды чемпионами мира и оба они вошли в число игроков, которые побеждали на юниорском, молодежном и взрослом первенствах. При этом Какко стал самым молодым обладателем трабла в истории.

Два игрока хоккейной сборной Финляндии – форвард Каапо Какко и оборонец Хенри Йокихарью, — стали в составе своей команды чемпионами мира в Словакии и оба они вошли в число игроков, которые побеждали на юниорском, молодежном и взрослом первенствах. При этом Какко стал самым молодым обладателем трабла в истории.До финнов в этом своеобразном клубе было всего шесть хоккеистов – три россиянина (Денис Гребешков, Федор Тютин, Александр Пережогин)и три канадца (Джордан Эберле, Коннор Макдэвид и Сэм Райнхарт). И Макдэвид был самым молодым обладателем трех титулов.Теперь первое место занял Какко, который становился чемпионом мира среди юниоров в 2018 году, а по молодежи – в 2019-м. Он выиграв три титула за максимально короткий срок и в самом молодом возрасте, превзойдя достижение Макдэвида.