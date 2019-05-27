Известного
журналиста раскритиковали за неоднозначные высказывания. Ведущий программы
Секретная папка на Звезде Дмитрий Дибров выступил с
ними при записи нового выпуска передачи.
Известного
журналиста раскритиковали за неоднозначные высказывания. Ведущий программы
"Секретная папка" на "Звезде" Дмитрий Дибров выступил с
ними при записи нового выпуска передачи.
"Я приветствую цветные революции. И жду, когда она
произойдет на Дону... Чтобы полаять на всех воров, которые купили по бартеру
девятнадцатого. К чертовой матери!", "В любом случае. Идите как хотите,
договорились? Потому что никто из вас не будет упомянут потомками. А я буду,
знаете почему? Потому что я ведущий 30 лет на телевидении", – приводит высказывания
Дмитрия Диброва Telegram-канал Mash.
"Давеча он устроил феерическую истерику… Эти и другие
абсурдные цитаты принадлежат Дмитрию Диброву – известному журналисту", -
констатировали авторы канала. Некоторые фразы, действительно, звучат странно и
неоднозначно: "Вообще всех надо гнать, это отрыжка Советского Союза, это опять
же отрыжка сталинского деспотизма. У нас сейчас нет практически".
"Должен был читать подводки к кино про цветные
революции и активистов из США, а начал орать про свою цену, Советский Союз и
Гусинского. С ожиданиями Дмитрия не согласны, но монолог переслушиваем с
попкорном в руках", – с иронией раскритиковали авторы Telegram-канала.
Как писали "Дни.ру", счастлив в личной жизни. Напомним, телеведущий
женился на уроженке Ростова-на-Дону Полине в 2009 году, тогда девушке было 20
лет. Молодая супруга подарила телеведущему троих сыновей: Александра, Федора и
Илью. Также у журналиста есть сын Денис от первого брака и дочь Лада, которую
ему родила вторая жена.