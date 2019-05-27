Известного журналиста раскритиковали за неоднозначные высказывания. Ведущий программы Секретная папка на Звезде Дмитрий Дибров выступил с ними при записи нового выпуска передачи.

Известногожурналиста раскритиковали за неоднозначные высказывания. Ведущий программы"Секретная папка" на "Звезде" Дмитрий Дибров выступил сними при записи нового выпуска передачи."Я приветствую цветные революции. И жду, когда онапроизойдет на Дону... Чтобы полаять на всех воров, которые купили по бартерудевятнадцатого. К чертовой матери!", "В любом случае. Идите как хотите,договорились? Потому что никто из вас не будет упомянут потомками. А я буду,знаете почему? Потому что я ведущий 30 лет на телевидении", – приводит высказыванияДмитрия Диброва Telegram-канал Mash."Давеча он устроил феерическую истерику… Эти и другиеабсурдные цитаты принадлежат Дмитрию Диброву – известному журналисту", -констатировали авторы канала. Некоторые фразы, действительно, звучат странно инеоднозначно: "Вообще всех надо гнать, это отрыжка Советского Союза, это опятьже отрыжка сталинского деспотизма. У нас сейчас нет практически"."Должен был читать подводки к кино про цветныереволюции и активистов из США, а начал орать про свою цену, Советский Союз иГусинского. С ожиданиями Дмитрия не согласны, но монолог переслушиваем спопкорном в руках", – с иронией раскритиковали авторы Telegram-канала.Как писали "Дни.ру", счастлив в личной жизни. Напомним, телеведущийженился на уроженке Ростова-на-Дону Полине в 2009 году, тогда девушке было 20лет. Молодая супруга подарила телеведущему троих сыновей: Александра, Федора иИлью. Также у журналиста есть сын Денис от первого брака и дочь Лада, которуюему родила вторая жена.