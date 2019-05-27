Поющая ведущая трогательно
обратилась к поклонникам и королю российской эстрады на своей странице в Instagram. Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову выступить вместе
на Евровидении.
Поющая ведущая трогательно
обратилась к поклонникам и королю российской эстрады на своей странице в Instagram. Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову выступить вместе
на "Евровидении".
Артист по просьбе певицы получил за нее статуэтку на
премии RU.TV. Ольга Бузова объяснила, что находится в туре и не смогла присутствовать
на церемонии награждения в Москве. В своем посте звезда также признала, что
очень ценит дружбу с Филиппом Киркоровым.
Судя по всему, знаменитости готовят совместный творческий проект. Кроме
того, Ольга Бузова сделала артисту заманчивое предложение и выразила самые
теплые чувства. "Ты, как
и я, ничего и никого не боишься и идешь с открытым сердцем в этом мире! Поэтому
ты Король, а я твоя королева. P.S. А по "Евровидению"... может, там и
презентуем наш дуэт?", — написала
артистка.
Отметим, Ольга Бузова победила в номинации – за
самый лучший и самый огромный фан-клуб. "Эта премия больше всего описывает
любовь зрителя, а для всех артистов это самое важное и самое ценное", -
отметила певица в своем микроблоге.
Ранее
сообщалось, что с волонтерами очистила от мусора один из пляжей
Краснодарского края. Она призвала подписчиков в Instagram сортировать отходы,
отказаться от пластиковых пакетов и перестать сорить. При этом она сама
продемонстрировала, что нужно делать. Однако пост звезды вызвал неоднозначную
реакцию фолловеров. Многие посчитали, что занимается показухой.