Поющая ведущая трогательно обратилась к поклонникам и королю российской эстрады на своей странице в Instagram. Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову выступить вместе на Евровидении.

Поющая ведущая трогательнообратилась к поклонникам и королю российской эстрады на своей странице в Instagram. Ольга Бузова предложила Филиппу Киркорову выступить вместена "Евровидении".Артист по просьбе певицы получил за нее статуэтку напремии RU.TV. Ольга Бузова объяснила, что находится в туре и не смогла присутствоватьна церемонии награждения в Москве. В своем посте звезда также признала, чтоочень ценит дружбу с Филиппом Киркоровым.Судя по всему, знаменитости готовят совместный творческий проект. Крометого, Ольга Бузова сделала артисту заманчивое предложение и выразила самыетеплые чувства. "Ты, каки я, ничего и никого не боишься и идешь с открытым сердцем в этом мире! Поэтомуты Король, а я твоя королева. P.S. А по "Евровидению"... может, там ипрезентуем наш дуэт?", — написалаартистка.Отметим, Ольга Бузова победила в номинации – засамый лучший и самый огромный фан-клуб. "Эта премия больше всего описываетлюбовь зрителя, а для всех артистов это самое важное и самое ценное", -отметила певица в своем микроблоге.Ранеесообщалось, что с волонтерами очистила от мусора один из пляжейКраснодарского края. Она призвала подписчиков в Instagram сортировать отходы,отказаться от пластиковых пакетов и перестать сорить. При этом она самапродемонстрировала, что нужно делать. Однако пост звезды вызвал неоднозначнуюреакцию фолловеров. Многие посчитали, что занимается показухой.