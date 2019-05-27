Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook оригинальное поздравление киевлян с очередной годовщиной основания города. Его слова понравились далеко не всем.

Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook оригинальное поздравление киевлян с очередной годовщиной основания города. Его слова понравились далеко не всем."Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройка по "недоразумению", – рассказал Владимир Зеленский.Президент Украины добавил, что отличительной чертой украинской столицы является то, что она не может никого оставить равнодушным, передает . Пользователи Сети, однако, заметили, что это утверждение одинаково применимо к любому крупному городу, а вот слова о "запахе шаурмы" многих покоробили.Комментаторы намекнули, что ароматы, которые источает ждущее своей очереди отправиться в лаваш мясо могут показаться приятными и интересными только если ты не очень часто их ощущаешь. У тех же, кто каждый день добирается на работу на метро, запах шаурмы вызывает куда как меньше положительных эмоций.Критики посчитали, что словами об общественном транспорте и недорогой уличной еде хотел показать близость к народу. Эффект, однако, получился обратным, ведь ни к метро, ни к шаурме те, кто сталкиваются с этими вещами каждый день, никакого пиетета не испытывают.Да и назначать шаурму символом Киева, когда у города есть более узнаваемые и важные отличительные черты, по меньшей мере неуважительно. "Шаурма?! Я родилась и выросла в Киеве... – городе каштанов и соборов, городе счастья и печали, городе революций свободы и побед! Ша-ур-ма?!", – цитирует телеканал "" одну из подписчиц.Возмущение киевлян и примкнувшим к ним любителей города, живущих в других местах, не стихает уже второй день. Пользователи Сети пришли к выводу, что привыкший к публичным выступлениям и благосклонному отношению публики к любым его словам бывший шоумен был слишком уверен в своем таланте составления речей, из-за чего публично опозорился. Некоторые комментаторы и вовсе стали утверждать, что оригинальный текст повествовал о Москве и лишь изменил несколько деталей и перевел текст на украинский.