Владимир Зеленский борется с Верховной радой и с наследием
Петра Порошенко, отменяя законы, принятые предыдущим президентом. Однако в
первую очередь новому украинскому лидеру стоило бы запретить деятельность сайта
Миротворец.
Владимир Зеленский борется с Верховной радой и с наследием
Петра Порошенко, отменяя законы, принятые предыдущим президентом. Однако в
первую очередь новому украинскому лидеру стоило бы запретить деятельность сайта
"Миротворец".
приходится спешно отменять массу указов
Порошенко – их принимали только для того, чтобы блокировать работу нового
президента Украины, отмечают эксперты. За этой бурной деятельностью забылось
еще одно важное дело: украинскому лидеру в первую очередь стоило бы задуматься
о запрете деятельности сайта "Миротворец", который СБУ использует как
информационную базу.
" Ресурс де факто служит информационной базой СБУ для
запрета допуска российских артистов, журналистов, общественных деятелей и
политиков на территорию Украины. Но в этой базе есть и большое количество
иностранцев, которые говорят ободряющие слова в сторону Крыма. По сути, речь
идет о преследовании людей и незаконном сборе информации о них. Это абсолютная
дикость, которая не имеет ничего общего с европейскими демократическими
ценностями свободного мира, в который Украина так стремится", – отметил
эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
Вадим Манукян напомнил "Дням.Ру", что и его имя
фигурирует в черном списке "невъездных". Причиной стало его замечание
в адрес Михаила Боярского – эксперт указал актеру на то, что лозунг "Слава
Украине" не такой уж миролюбивый. Причем вскоре в базу "Миротворца"
попал и сам Боярский -которого тоже солчли "угрозой национальной безопасности
Украины.
"Ведь если подумать, то на "Миротворце" все
коллеги либо друзья Зеленского по актерскому цеху. Филипп Киркоров, Николай
Басков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Максим Галкин, Лев Лещенко, Михаил
Боярский, Григорий Лепс, Олег Газманов, Валерия, Ольга Бузова и многие-многие
другие. С некоторыми из них играл в кино либо участвовал в
концертах", – напоминает Манукян.
По словам эксперта, в списках "Миротворца" также Федор
Добронравов и Татьяна Кравченко, которые долгие годы снимаются в сериале "Сваты".
А продюсируют сериал сам Владимир Зеленский и его студия "Квартал 95".
Какую угрозы для Украины могут представлять эти актеры – Манукян не понимает. "Эту
гадость пора запрещать", – говорит о "Миротворце" Манукян.
Напомним, что в списках "Миротворца" в свое время
оказалась и супруга Елена. Нынешняя первая леди когда-то
просто перепостила какую-то новость. Имя Елены Зеленской удалили с сайта "Миротворец"
лишь около месяца назад.