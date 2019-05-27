Владимир Зеленский борется с Верховной радой и с наследием Петра Порошенко, отменяя законы, принятые предыдущим президентом. Однако в первую очередь новому украинскому лидеру стоило бы запретить деятельность сайта Миротворец.

Владимир Зеленский борется с Верховной радой и с наследиемПетра Порошенко, отменяя законы, принятые предыдущим президентом. Однако впервую очередь новому украинскому лидеру стоило бы запретить деятельность сайта"Миротворец".приходится спешно отменять массу указовПорошенко – их принимали только для того, чтобы блокировать работу новогопрезидента Украины, отмечают эксперты. За этой бурной деятельностью забылосьеще одно важное дело: украинскому лидеру в первую очередь стоило бы задуматьсяо запрете деятельности сайта "Миротворец", который СБУ использует какинформационную базу." Ресурс де факто служит информационной базой СБУ длязапрета допуска российских артистов, журналистов, общественных деятелей иполитиков на территорию Украины. Но в этой базе есть и большое количествоиностранцев, которые говорят ободряющие слова в сторону Крыма. По сути, речьидет о преследовании людей и незаконном сборе информации о них. Это абсолютнаядикость, которая не имеет ничего общего с европейскими демократическимиценностями свободного мира, в который Украина так стремится", – отметилэксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Вадим Манукян напомнил "Дням.Ру", что и его имяфигурирует в черном списке "невъездных". Причиной стало его замечаниев адрес Михаила Боярского – эксперт указал актеру на то, что лозунг "СлаваУкраине" не такой уж миролюбивый. Причем вскоре в базу "Миротворца"попал и сам Боярский -которого тоже солчли "угрозой национальной безопасностиУкраины."Ведь если подумать, то на "Миротворце" всеколлеги либо друзья Зеленского по актерскому цеху. Филипп Киркоров, НиколайБасков, Сергей Лазарев, Дима Билан, Максим Галкин, Лев Лещенко, МихаилБоярский, Григорий Лепс, Олег Газманов, Валерия, Ольга Бузова и многие-многиедругие. С некоторыми из них играл в кино либо участвовал вконцертах", – напоминает Манукян.По словам эксперта, в списках "Миротворца" также ФедорДобронравов и Татьяна Кравченко, которые долгие годы снимаются в сериале "Сваты".А продюсируют сериал сам Владимир Зеленский и его студия "Квартал 95".Какую угрозы для Украины могут представлять эти актеры – Манукян не понимает. "Этугадость пора запрещать", – говорит о "Миротворце" Манукян.Напомним, что в списках "Миротворца" в свое времяоказалась и супруга Елена. Нынешняя первая леди когда-топросто перепостила какую-то новость. Имя Елены Зеленской удалили с сайта "Миротворец"лишь около месяца назад.