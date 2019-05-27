Актриса, сыгравшая в сериале Папины дочки, приятно поразила своих поклонников. Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram стильное фото.

Актриса, сыгравшая в сериале "Папины дочки", приятно поразиласвоих поклонников. Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram стильное фото.Знаменитость предстала в элегантном белом топеи того же цвета длинной юбке. Актрисапризналась, что этот снимок – "из сундука", а она сейчаснаходится в Железноводске, куда приехалана кинофестиваль "Герой и время"."Завтра, надеюсь, ужесмогу выложить что-то из фотографий или сториз, сделанных здесь,а сегодня уже уютничаю в номере. Всем добрых снов", – написала . Всоцсети фото произвело фурор. Фолловеры пришли в восторг от актрисы вновом образе и засыпали девушку комплиментами, передает .