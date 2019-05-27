Актриса, сыгравшая в сериале Папины дочки, приятно поразила
своих поклонников. Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram стильное фото.
Актриса, сыгравшая в сериале "Папины дочки", приятно поразила
своих поклонников. Лиза Арзамасова опубликовала в Instagram стильное фото.
Знаменитость предстала в элегантном белом топе
и того же цвета длинной юбке. Актриса
призналась, что этот снимок – "из сундука", а она сейчас
находится в Железноводске, куда приехала
на кинофестиваль "Герой и время".
"Завтра, надеюсь, уже
смогу выложить что-то из фотографий или сториз, сделанных здесь,
а сегодня уже уютничаю в номере. Всем добрых снов", – написала . В
соцсети фото произвело фурор. Фолловеры пришли в восторг от актрисы в
новом образе и засыпали девушку комплиментами, передает .