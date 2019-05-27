Анастасия Шубская спровоцировала новую волну слухов о своей беременности. Поздравления с грядущим прибавлением в семействе появляются под снимком модели в красном платье.

Анастасия Шубская спровоцировала новую волну слухов о своей беременности.Поздравления с грядущим прибавлением в семействе появляются под снимком моделив красном платье.Округлившийся живот на новых снимках далповод поклонникам порадоваться за супругу Александра Овечкина. Была ли радостьпреждевременной – пока неясно: модель хранит молчание и на комментарии нереагирует.Однако подписчиков молчание автора не особо смутило. "Мнекажется, что появился животик", "Вы очень красивая. Если и правдабеременны, то я очень рада", – восхищаются снимками фанаты.Другие подписчики подошли к фотографиям более критично. Ониотметили, что после первых родов фигура Анастасии Шубской стала болееженственной – эти и объясняются более округлые, чем раньше, формы модели.Другие же просто решили, что жена Александра Овечкина выбрала неудачное платье.и Александр Овечкин сыграли свадьбу около2 лет назад. У них родился сын Сергей. Супруги неоднократно заявляли, чтомечтают подарить ему братика или сестричку – чем, возможно, и спровоцировалирегулярные слухи о беременности Шубской в соцсетях.последние 2 недели болела за мужа вСловакии, где Овечкин играл за российскую сборную на чемпионате мира по хоккею.После поражения россиян от финнов в полуфинале модель довольно резко прошласьпо критикам нашей команды. Шубская привела российским болельщикам в примерфанатов команд НХЛ, которые, несмотря ни на что, поддерживают спортсменов,пишет .