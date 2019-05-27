Анастасия Шубская спровоцировала новую волну слухов о своей беременности.
Поздравления с грядущим прибавлением в семействе появляются под снимком модели
в красном платье.
Анастасия Шубская спровоцировала новую волну слухов о своей беременности.
Поздравления с грядущим прибавлением в семействе появляются под снимком модели
в красном платье.
Округлившийся живот на новых снимках дал
повод поклонникам порадоваться за супругу Александра Овечкина. Была ли радость
преждевременной – пока неясно: модель хранит молчание и на комментарии не
реагирует.
Однако подписчиков молчание автора не особо смутило. "Мне
кажется, что появился животик", "Вы очень красивая. Если и правда
беременны, то я очень рада", – восхищаются снимками фанаты.
Другие подписчики подошли к фотографиям более критично. Они
отметили, что после первых родов фигура Анастасии Шубской стала более
женственной – эти и объясняются более округлые, чем раньше, формы модели.
Другие же просто решили, что жена Александра Овечкина выбрала неудачное платье.
и Александр Овечкин сыграли свадьбу около
2 лет назад. У них родился сын Сергей. Супруги неоднократно заявляли, что
мечтают подарить ему братика или сестричку – чем, возможно, и спровоцировали
регулярные слухи о беременности Шубской в соцсетях.
последние 2 недели болела за мужа в
Словакии, где Овечкин играл за российскую сборную на чемпионате мира по хоккею.
После поражения россиян от финнов в полуфинале модель довольно резко прошлась
по критикам нашей команды. Шубская привела российским болельщикам в пример
фанатов команд НХЛ, которые, несмотря ни на что, поддерживают спортсменов,
пишет .