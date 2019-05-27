Новый знакомый якобы грубо высказался о родных мужчины

Новый знакомый якобы грубо высказался о родных мужчиныЖителя Коврова обвиняют в убийстве. Вечером 5 мая 28-летний мужчина зашел к знакомому в зоомагазин. Рабочий день заканчивался, и друзья решили выпить спиртные напитки прямо в магазине. К компании присоединились еще двое мужчин. Ночью в пьяный обвиняемый пошел домой, за ним проследовал один из участников компании. По дороге между мужчинами произошёл конфликт. Новый знакомый якобы грубо высказался о родных ковровчанина.Мужчина ударил 35-летнего потерпевшего ножом. Он кончался на месте преступления.Убийцу задержали на работе в ООО «Аскона-мебель». Он во всем признался, сожалея и раскаивалась в содеянном. Он заверил, что в трезвом состоянии избежал бы ссоры и тем более не стал бы причинять мужчине телесные повреждения.Расследование уголовного дела продолжается.