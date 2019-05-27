Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан постарается убедить капитана команды Серхио Рамоса, который задумался об уходе из клуба из-за конфликта с президентом Флорентино Пересом, остаться в составе сливочных. Французский специалиста заинтересован в 33-летнем защитнике.

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан постарается убедить капитана команды Серхио Рамоса, который задумался об уходе из клуба из-за конфликта с президентом Флорентино Пересом, остаться в составе "сливочных". Французский специалиста заинтересован в 33-летнем защитнике.Как информирует Marca, Зидан готов взять на себя улаживание внутреннего конфликта. Ранее сообщалось, что Рамос заступился за команду после вылета "сливочных" из Лиги чемпионов и поссорился с президентом мадридцев.33-летний футболист выступает за "Королевский клуб" с 2005 года. На данный момент в приобретении Рамоса заинтересованы итальянский "Ювентус" и английские клубы "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".