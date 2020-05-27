В сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса, мировая торговля оказалась подорвана, а многие страны, экономика которых пришла в упадок, потеряли значительную часть доходов от торговли. Особенно пострадают страны с высокими показателями экспорта. Ниже мы расскажем о 10 крупнейших экспортерах в мире.

В сложившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса, мировая торговля оказалась подорвана, а многие страны, экономика которых пришла в упадок, потеряли значительную часть доходов от торговли.Особенно пострадают страны с высокими показателями экспорта.Ниже мы расскажем о 10 крупнейших экспортерах в мире.Рейтинг составлен на основе данных International Trade Centre за 2019 год.1. КитайКитай в течение последний лет является крупнейшим экспортером в мире. Помимо этого Китай также является одним из ведущих импортеров. В 2019 году экспорт Китай достиг отметки $2,498 триллиона. По сравнению с 2018 годом уровень экспорта Китая вырос: в 2018 году он составлял $2,494 триллиона. При этом по сравнению с 2017 годом в 2018 году уровень экспорта также вырос на 10,2%.2. СШАНа втором месте оказались США с объемом экспорта $1,645 триллиона. Основные статьи экспорта США – нефтепродукты, автомобили, самолеты, вертолеты, запчасти для автомобилей, а также медикаменты. По сравнению с 2018 годом экспорт США несколько снизился в 2019 году. Так, в 2018 году он составлял $1,665 триллиона.3. ГерманияТретье место по объему экспорта заняла Германия – $1,486 триллиона. Важнейшими торговыми партнерами Германии являются страны Европейского союза, в частности Франция. Однако по сравнению с показателями экспорта 2018 года ($1,557 триллиона) в 2019 году показатель экспорта снизился.4. НидерландыНа четвертом месте по объему экспорта Нидерланды — $721 миллиард в 2019 году. Основные статьи экспорта – продукты химической промышленности, природный газ, изделия из металла и другие. Главные торговые партнеры Нидерландов – Германия, Бельгия, Великобритания, Франция. Для сравнения, в 2018 году Нидерланды занимали лишь шестое место среди крупнейших мировых экспортеров с показателем более $585 миллиардов.5. ЯпонияЯпония оказалась в 2019 году лишь на пятом месте с показателем в $705 миллиардов. Для сравнения, в 2018 году страна занимала четвертое место в рейтинге крупнейших экспортеров, а объем экспорта превысил $738 миллиардов. Крупнейшие торговые партнеры Японии – США, Китай, Южная Корея, Таиланд.6. ФранцияФранция занимает шестое место в рейтинге крупнейших экспортеров в 2019 году с показателем $555 миллиардов. Крупнейшими торговыми партнерами Франции являются партнеры по Европейскому союзу, в частности Германия.Для сравнения, в 2018 году Франция занимала восьмое место в рейтинге крупнейших экспортеров, однако показатель экспорта был выше — $568 миллиардов.7. Южная КореяСедьмое место занимает Южная Корея с экспортом в $542 миллиарда . Для сравнения, в 2018 году страна занимала пятое место, а объем экспорта достигал $605 миллиардов. Основными торговыми партнерами Южной Кореи являются такие страны, как Китай, Япония, Таиланд и США.8. ИталияНа восьмом месте Италия, ее уровень экспорта в 2019 году достиг $541 миллиарда. Для сравнения, в 2018 году страна была на девятом месте в рейтинге крупнейших стран-экспортеров с объемом экспорта $543 миллиарда. Основными торговыми партнерами Италии являются страны Евросоюза.9. ГонконгГонконг является административным районом КНР, однако в западной статистике принято выделять его в качестве отдельной экономической единицы. Так, в 2019 году экспорт Гонконга достиг $535 миллиардов. Для сравнения, в 2018 году Гонконг занимал седьмую строчку рейтинга с показателем $569 миллиардов. Главным торговым партнером Гонконга является материковый Китай.10. ВеликобританияЗамыкает десятку лидеров Великобритания с показателем экспорта $467,5 миллиарда. Для сравнения, в 2018 году страна экспортировала товары на сумму $487 миллиардов, при этом она также занимала десятое место в мире. Самым значительным торговым партнером являются США, а также страны Евросоюза.