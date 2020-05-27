Глава Татарстана Рустам Минниханов и госсоветник республики Минтимер Шаймиев приняли участие приняли участие в гашении памятной почтовой марки к 100-летию ТАССР. На ней изображен республиканский герб, национальные достопримечательности и орнамент.

Глава Татарстана Рустам Минниханов и госсоветник республики Минтимер Шаймиев приняли участие приняли участие в гашении памятной почтовой марки к 100-летию ТАССР. На ней изображен республиканский герб, национальные достопримечательности и орнамент. Тираж составляет 250 тысяч экземпляров. Приобрести ее можно в отделениях "Почты России", сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на пресс-службу президента РТ.Также Минтимеру Шаймиеву и Рустаму Минниханову представили сегодня памятную монету, выпущенную "Банком России". Она также посвящена 100-летию Татарской АССР. Ее номинал составляет три рубля, тираж - три тысячи экземпляров.