Компания Аэроэкспресс, которая перевозит пассажиров между Москвой и столичными аэропортами, с 15 июня снизит стоимость поездки до 300 руб. Компания намерена восстановить отмененные ранее поезда в аэропорты в полном объеме.

Компания "Аэроэкспресс", которая перевозит пассажиров между Москвой и столичными аэропортами, с 15 июня снизит стоимость поездки до 300 руб. Компания намерена восстановить отмененные ранее поезда в аэропорты в полном объеме.Сейчас стоимость поездки в одну сторону составляет 450 руб. при покупке билета заранее или 500 руб. при покупке билета на месте. Проезд в бизнес-классе стоит 1,5 тысячи руб.Из-за снижения пассажиропотока "Аэроэкспресс" отменял ряд рейсов в аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".С 15 июня начнет действовать единый тариф "Стандарт" — 300 руб. за поездку. Проезд в бизнес-классе подешевеет до 800 руб.Между тем 300 руб. — это ощутимо выгоднее, чем поездка в аэропорт на такси, полагает компания.Новый тариф станет антикризисным инструментом. "Аэроэкспресс" стремится к возвращению привычного пассажиропотока. Компания ведет статистику и по мере восстановления пассажиропотока примет решение о возвращении к прежней тарифной политике или продолжении новой.