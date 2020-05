Apple, лишившая в 2016 году айфоны 3,5-мм аудиовхода для наушников, в конечном счете может сделать свои устройства полностью беспроводными

Компания Apple, лишившая в 2016 году айфоны 3,5-мм аудиовхода для наушников, в конечном счете может сделать свои устройства полностью беспроводными. У моделей будущего, вероятно, не будет даже порта для зарядки и передачи данных. Такое мнение высказал ведущий твиттер-аккаунта под ником Fudge.По его данным, условные iPhone 12, которые выйдут этой осенью, станут последними смартфонами Apple c портами Lightning. Уже в 2021-м iPhone 13 получат "умный" магнитный интерфейс Smart Connector - как у iPad Pro, что сделает устаревшими все аксессуары, использующие порт Lightning.Аналогичное заявление ранее сделал авторитетный аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, не раз дававший верные прогнозы относительно будущих новинок Apple. Он ожидает, что полностью беспроводной окажется как минимум одна, старшая модель iPhone 13.Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning ∎∎∎∎∎∎∎∎Oh well, at least smart connector on 13 series- Fudge (@choco_bit) May 25, 2020Появление "умного" коннектора, который позволяет легко подключать клавиатуры и другие аксессуары, ждут в айфонах уже более пяти лет. Его могут разместить на месте лотка для SIM-карт, который переедет на противоположный торец.На прошлой неделе Куо предположил, что покупатели iPhone 12 в этом году могут остаться без проводных наушников EarPods в комплекте. Эксперт объяснил это желанием руководства Apple подстегнуть продажи беспроводных AirPods, поэтому класть в коробку устаревгую модель им будет просто невыгодно.