Новое масштабное исследование подвергает сомнению один из методов терапии аневризмы брюшной аорты, а именно назначение антибиотика доксициклина для снятия воспаления.

Новое масштабное исследование, проведенное специалистами медицинского факультета Университета Мэриленда, подвергает сомнению один из методов терапии аневризмы брюшной аорты, а именно назначение антибиотика доксициклина для снятия воспаления.Аневризма брюшной аорты (АБА) - опасная патология, распространенная среди людей старше 60 лет, особенно мужчин. До определенного момента заболевание протекает незаметно, очень часто его диагностируют случайно во время УЗИ или КТ брюшной полости, когда пациент обращается к медикам по какому-то другому поводу. Однако, даже без проявления симптомов, аневризма продолжает расти (на 10-12% в год), растягивая стенки брюшной аорты. Очевидно, что по достижении критического объема стенки сосудов могут разорваться, вызвав обширное внутреннее кровотечение (напомним, что аорта - магистральный сосуд) и смерть. АБА занимает 15-е место в списке заболеваний, приводящих к летальному исходу.Американские исследователи задались вопросом, действительно ли антибиотик доксициклин способствует снижению роста небольших (3,5-5,0 см у мужчин, 3,5-4,5 см у женщин) инфраренальных аневризм. Выяснилось, что нет: у пациентов, в течение двух лет принимавших доксициклин, не наблюдалось замедления темпов роста аневризмы по сравнению с теми, кто принимал плацебо.Отметим, что избавиться от аневризмы полностью можно только хирургическим путем. Однако, если операция по тем или иным причинам невозможна, врачи стараются сдерживать рост аневризмы медикаментами. Среди таких лекарств до недавних пор фигурировал доксициклин - полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов широкого спектра действия. В ходе более ранних исследований учёные пришли к выводу, что некоторые антибиотики снижают воспаление, способствующее росту аневризмы.В новом исследовании приняли участие 254 пациента с аневризмами малых размеров. Большинство участников - белые мужчины, средний возраст - 71 год. Их случайным образом разбили на две группы: пациентам первой группы было предписано в течение двух лет принимать по 100 мг доксициклина дважды в день, пациенты из второй группы в течение тех же двух лет принимали плацебо.Данные компьютерной томографии, выполненной в начале исследования и в ходе последующего наблюдения, не выявили различий в росте аневризмы между теми, кто принимал препарат, и теми, кто принимал плацебо."Наше исследование приводит убедительные доказательства того, что доксициклин бесполезен для сдерживания роста аневризмы брюшной аорты у пациентов с АБА малых размеров. Медики должны принять к сведению этот вывод и прекратить использование доксициклина для профилактического лечения", - заявил профессор Майкл Террин (Michael Terrin), один из авторов исследования."Рандомизированные клинические исследования играют ключевую роль в поиске ответов на важные клинические вопросы. Полученный результат поможет медикам избежать бесполезной терапии распространенной патологии, связанной со старением человека", - вторит Террину профессор Э. Альберт Рис (E. Albert Reece), декан медицинского факультета Университета Мэриленда.Результаты исследования опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA).