Перспективы массового выезда на зарубежные курорты на чартерных рейсах, как это было до пандемии короновируса, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе оценивает как туманные. В туротрасли предполагают, что раньше сентября этого не произойдет.

В преддверии летнего и для многих – отпускного сезона из-за ситуации с коронавирусом людям не терпится понять, когда же они смогут поехать к теплым морям, в том числе — на зарубежные курорты.Накануне представители туротрасли рассказали о направлениях, куда будет можно отправиться на отдых уже с 1 июня. Однако пока это только туристические маршруты по России и санаторно-курортное лечение.Что же касается перспектив массового выезда на зарубежные курорты на чартерных рейсах, как это было до пандемии короновируса, то их исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценивает как "туманные".Она отметила, что, несмотря на "безусловно позитивные новости" о готовности некоторых стран (в частности, Испании, Хорватии и Турции) начать принимать иностранных туристов, это "процесс двусторонний".Как говорит Ломидзе, "если восстановления какой-то части регулярных рейсов за рубеж летом еще можно ожидать, то перспективы запуска чартерных рейсов пока туманны"."По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж", — сказала представитель АТОР.Также Майя Ломимдзе сообщила, что окончательное решение по условиям переноса и возврата денег за зарубежные туры, не состоявшиеся из-за пандемии коронавируса, "будет принято в ближайшую неделю–две".Скорее всего, туристам предложат или перебронировать путевку на аналогичный туристический продукт в течение 18 месяцев, или вернуть полную стоимость тура плюс 5 процентов.Майя Ломидзе также напомнила тем, кто собирается на курорты Краснодарского края, что с 1 июня туда могут отправиться только те, у кого есть санаторные путевки.До 6 июня в крае действует карантин, поэтому тем, кто намерен остановиться, например, в частном секторе, надо быть готовым к тому, что по прибытии их ждет 14 дней самоизоляции.Кроме того, Ломидзе рекомендовала иметь при себе так называемые справки "об эпидокружении", а в санаториях, например, без них вообще людей не примут.