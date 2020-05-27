ФСБ России провело рейд в девяти регионах стран. Правоохранительным органам удалось обезвредить 13 подпольных мастерских, которые занимались восстановлением и переделкой гражданского оружия в боевое.

ФСБ России провело рейд в девяти регионах стран. Правоохранительным органам удалось обезвредить 13 подпольных мастерских, которые занимались восстановлением и переделкой гражданского оружия в боевое, сообщает Центр общественных связей федеральной службы.Сотрудники ФСБ изъяли 188 единиц огнестрельного оружия: в частности, 10 пулеметов, 27 автоматов, 14 пистолетов-пулеметов, 55 винтовок, 82 пистолета и 5 гранатометов. Стоит отметить, что в арсеналах преступников обнаружился, например, новейший автомат АК-12, который только начал поступать на вооружение российской армии.Помимо этого, у преступников изъяли 20 килограммов взрывчатки, 16 тысяч патронов, 120 деталей для оружия: стволы, затворы, ударно-спусковые механизмы.Аналогичный рейд ФСБ провела 12 марта 2020 года. Тогда добычей силовиков стали 236 стволов.