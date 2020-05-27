Московский баскетбольный клуб ЦСКА сообщил о продаже двух игроков. Состав столичных армейцев покинули Рон Бэйкер и Коста Куфос. Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.

Московский баскетбольный клуб ЦСКА сообщил о продаже двух игроков. Состав столичных "армейцев" покинули Рон Бэйкер и Коста Куфос. Об этом сообщает официальный сайт ЦСКА.Однолетний контракт Бэйкера завершился, продлен он не был. За минувший сезон американский баскетболист выступал только в Евролиге, сыграв 27 матчей. В среднем за игру он набирал по 2,6 очка.Куфос же имел двухлетний контракт, который был подписан летом 2019 года. 31-летний греческий игрок провел 17 встреч в Евролиге, в среднем набирая в них 3,7 очка и делая 2,8 подбора. "Наш клуб воспользовался опцией в контракте, чтобы расстаться с центровым Куфосом".