Астрономы заново изучили землеподобную планету у ближайшей к Солнцу звезды, используя самый большой оптический телескоп в мире. Это позволило определить её параметры с рекордной точностью.

Астрономы заново изучили землеподобную планету у ближайшей к Солнцу звезды, используя самый большой оптический телескоп в мире. Это позволило определить её параметры с рекордной точностью.Достижение описано в научной статье, принятой к публикации в журнал Astronomy & Astrophysics и доступной в виде препринта.Напомним, что Проксима Центавра — ближайшая к Солнцу звезда. Дистанция до неё составляет примерно 4,2 светового года. В 2016 году у неё была обнаружена планета Проксима b.Учёные очень заинтересовались этой экзопланетой. Ведь она получает от своего светила примерно столько же тепла, сколько Земля от Солнца, да и по массе напоминает земной шар. Дискуссии о возможной обитаемости этого небесного тела не прекращаются.Однако этот далёкий мир был обнаружен на самом пределе точности приборов. Трудно было поручиться за оценки его массы и периода обращения. Теоретически даже само существование экзопланеты можно было подвергнуть сомнению.Поясним. Когда планета обращается вокруг звезды, её гравитация действует на светило, и то, так сказать, пританцовывает на месте. Точные измерения спектра звезды помогают обнаружить это периодически повторяющееся движение.Такой метод обнаружения других миров называется методом лучевых скоростей, и он уже подарил человечеству почти 900 известных экзопланет (то есть примерно 20% от их общего количества).Однако Проксима b очень мала. И звезда под действием её гравитации смещается со скоростью около одного метра в секунду. Это почти предел точности для спектрографа HARPS, установленного на 3,6-метровом телескопе в Обсерватории Ла-Силья в Чили, с помощью которого и было сделано открытие.Землеподобная планета Проксима b может оказаться обитаемой.Иллюстрация ESO/M. Kornmesser.Теперь исследователи вооружились куда более мощной техникой. Они использовали самый большой в мире оптический телескоп VLT и рекордно точный спектрограф ESPRESSO. Благодаря этому точность измерений оказалась вчетверо лучше, чем в первичном исследовании.В 2019 году авторы провели 63 наблюдения звезды. В итоге они подтвердили существование Проксимы b и заново измерили её минимальную массу (1,173 ± 0,086 земной) и период обращения (11,18427 ± 0,00070 земных суток).Кроме того, эксперты обнаружили слабый сигнал с периодом 5,15 земных суток. Он может быть вызван планетой массой в 0,29 земной, но его природу ещё нужно уточнить."До сих пор мы были ограничены с точки зрения открытия планет с массами, в несколько раз превышающими массу Земли, или по предельной массе около одной массы Земли на орбитах холодных звёзд. ESPRESSO снял это ограничение", — говорит первый автор статьи Алехандро Маскареньо (Alejandro Mascareno) из Канарского института астрофизики.Во всяком случае, собранные данные исключают возможность существования у Проксимы Центавра неизвестных планет с периодом менее 50 земных суток и массой более 0,6 земной.Отметим, что эти наблюдения ничего не говорят о планете Проксима c, об открытии которой было заявлено в 2019 году. Но это и неудивительно, ведь упомянутый мир обращается вокруг светила за 1900 земных суток. Чтобы изучить его, нужны более продолжительные наблюдения. Впрочем, по данным ресурса exoplanet.eu, существование Проксимы с уже подтверждено независимыми исследованиями.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о наиболее похожей на Землю экзопланете.