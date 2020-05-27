Американская авиастроительная корпорация Boeing отправит около 2,5 тысячи сотрудников в добровольный неоплачиваемый отпуск в рамках первого этапа более масштабных сокращений, поскольку пандемия коронавируса нанесла ущерб мировым авиаперевозкам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей профсоюза.

Американская авиастроительная корпорация Boeing отправит около 2,5 тысячи сотрудников в добровольный неоплачиваемый отпуск в рамках первого этапа более масштабных сокращений, поскольку пандемия коронавируса нанесла ущерб мировым авиаперевозкам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей профсоюза.В прошлом месяце компания заявила, что планирует сократить штат, который насчитывает 160 тысяч сотрудников, примерно на 10% в этом году на фоне снижения производства лайнеров.По словам представителей профсоюза, первая волна будет сосредоточена на подразделении Boeing Commercial Airplanes в Сиэтле, о ней может быть объявлено уже 29 мая. Это станет первым крупным сокращением для компании с 2017 года, когда она уволила около 1,5 тысячи работников в рамках более широкой программы сокращения расходов.Ожидается, что Boeing также сократит рабочие места в своем быстрорастущем сервисном подразделении, поскольку авиакомпании сокращают расходы на запчасти для самолетов, и в своих центральных корпоративных офисах.Европейский конкурент Boeing, Airbus SE, также планирует сократить рабочие места в рамках усилий по снижению затрат.General Electric Co., выпускающая двигатели и другие детали для обоих производителей самолетов, также сокращает тысячи рабочих мест.