Во время рабочей встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент России Владимир Путин попросил его направить в российские регионы бригады столичных медиков, которые могли бы помочь в борьбе с коронавирусом. Трансляцию совещания вел телеканал Россия 24.

Во время рабочей встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным президент России Владимир Путин попросил его направить в российские регионы бригады столичных медиков, которые могли бы помочь в борьбе с коронавирусом. Трансляцию совещания вел телеканал "Россия 24".По словам главы государства, у московской системы здравоохранения есть накопленный опыт и серьезный запас прочности. В связи с этим столица могла бы помочь регионам, нуждающимся в поддержке. Путин обратил внимание на то, что в стране пока еще есть субъекты, где положение дел остается сложным.Кроме того, президент попросил Собянина рассмотреть возможность направления в регионы части резерва медицинского оборудования и лекарств. Владимир Путин отметил, что чем эффективнее будет помощь, тем быстрее субъекты страны добьются такой же положительной тенденции, которая складывается сейчас в столице.Мэр заявил, что Москва в среду и четверг, 27 и 28 мая, обеспечит отправку медикаментов, средств индивидуальной защиты и медицинских бригад в регионы, в числе которых Псковская и Владимирская области. Такие экстренные меры принимаются потому, что действовать нужно незамедлительно, а через неделю-две такая помощь может быть никому не нужна.Сергей Собянин, в свою очередь, доложил о ситуации в Москве. По его словам, практически половина коечного фонда в городе, приготовленная для больных коронавирусом, свободна. Ее можно постепенно начать использовать для оказания плановой медицинской помощи.Мэр Москвы отметил, что в столице удалось создать мощную группировку для борьбы с COVID-19. По словам Собянина, такая ситуация позволила подстраховаться для любого развития ситуации.Во время беседы с Путиным столичный мэр вновь обратил внимание на то, что городу удалось избежать самого жесткого сценария. Уже со следующей недели начнется работа по введению плановой помощи.Владимир Путин во время совещания также отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве стабилизируется. Работу Собянина и правительства Москвы глава государства назвал ответственной и продуманной.