Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом. Даже кинозвездам в период самоизоляции из-за коронавируса не чужды проблемы простых смертных: судя по последним фотографиям, Питт давно не может воспользоваться услугами парикмахера.

Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом. Даже кинозвездам в период самоизоляции из-за коронавируса не чужды проблемы простых смертных: судя по последним фотографиям, Питт давно не может воспользоваться услугами парикмахера.Фото Питта, на которых он запечатлен с длинными волосами и отросшими темными корнями, публикует Daily Mail. Актер запечатлен вместе со своим приятелем – басистом Red Hot Chili Peppers Фли. Они стояли возле дома актера в Малибу и, видимо, обсуждали мотоцикл BMW R-1250, который Питт выставил на продажу за 20 тысяч долларов.Увидев длинноволосого Питта, поклонники тут же припомнили фильм "Легенды осени" (Legend Of The Fall) 1994 года, в котором актер также носил длинные волосы.В конце апреля оскароносный актер выступил в роли синоптика. Он поучаствовал в шоу Джона Красинки под названием "Некоторые хорошие новости", суть которого заключается в том, чтобы сообщать людям позитивную информацию на фоне пандемии COVID-19.