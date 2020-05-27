Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Романова) за призыв нарушать самоизоляцию и идти в храмы. Ранее он был духовником зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской.

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Романова), который проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии COVID-19.Ранее схиигумена уже лишили права вести проповеди и высказываться на публике, сообщает "Интерфакс". Теперь Сергий не может принимать исповедь, покидать Иоанно-Богословский мужской скит без письменного благословения, совершать монашеские постриги, возлагать на себя наперсный крест и причащаться. Также деятельность священника будет рассмотрена епархиальным судом."Я неоднократно имел с вами пастырскую доверительную беседу и с глаза на глаз и в присутствии других людей относительно содержания ваших публичных проповедей и выступлений. Вы давали мне обещание исправиться, но преступили данную мне клятву", — говорится в обращении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.Запись проповеди Сергия появилась в интернете. В ней он заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию" и лишают "свободы и работы". Также он призвал не подчиняться властям светским и церковным и проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии.Сергий (Романов) был духовником зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской.Ранее в служении был запрещен священник Андрей Кураев. Такое решение принято в связи с публичным оскорблением Кураевым памяти протоиерея Александра Агейкина, который скончался от коронавируса.