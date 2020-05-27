Банк России с 27 мая аннулировал лицензию российской дочки банка Morgan Stanley согласно заявке о добровольной ликвидации.

Банк России с 27 мая аннулировал лицензию российской "дочки" банка Morgan Stanley согласно заявке о добровольной ликвидации."Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Морган Стэнли Банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации", — сообщается на сайте ЦБ.30 апреля 2020 года ООО "Морган Стэнли банк" — российская дочерняя компания американского инвестбанка Morgan Stanley — добровольно сдало лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность.Банк Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году. В конце 2018 году банк решил закрыть российскую "дочку" и перевести бизнес в новую консалтинговую компанию, которая не попадает под требования о лицензировании.К 1 мая 2020 года в России действовали 433 кредитные организации. Около 38 банков остаются в зоне повышенного риска, прогнозирует рейтинговое агентство "Эксперт РА". В 2019 году ЦБ отозвал банковские лицензии у 28 кредитных организаций против 57 в 2018 году.