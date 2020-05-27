Банк России после праздников в США и Великобритании возобновил продажу валюты: на Московской бирже с расчетами 26 мая продано валюты на сумму 22,8 миллиарда руб. согласно данным регулятора.

Банк России после праздников в США и Великобритании возобновил продажу валюты: на Московской бирже с расчетами 26 мая продано валюты на сумму 22,8 миллиарда руб. согласно данным регулятора. ЦБ проводит сделки с расчетами "завтра" — на следующий торговый день.В понедельник ЦБ не продавал валюту. В этот день биржи в США не работали из-за Дня поминовения, а в Великобритании — из-за Весеннего банковского выходного.Банк России 25 мая, в понедельник, прервал серию непрерывных операций по продаже валюты на внутреннем рынке, начатую 10 марта 2020 года. Перед этим сделки проводились в пятницу: продажа валюты на Мосбирже с расчетами 22 мая составила 11,1 миллиарда руб. — на уровне предыдущих дней, сообщается на сайте регулятора.Ранее ЦБ продавал валюту на бирже на сумму 18-20 миллиардов руб. Один из рекордов по продаже валюты был поставлен 22 апреля: ЦБ увеличил продажи валюты на внутреннем рынке на 19,8% в дневном выражении до 23 миллиардов руб. с 19,2 миллиарда руб. 21 апреля.В первый день — 10 марта — регулятор продал валюту на 9,4 миллиарда руб., затем снизил продажу до 3,6-3,7 миллиарда руб., потом ЦБ увеличил продажу валюты до 5,5 миллиарда руб. в день, через неделю — до 8 миллиардов руб. в день, а потом и до 13,5 миллиарда руб.Упреждающие продажи валюты начались с 10 марта. Кроме того, ЦБ продает валюту из ФНБ с 19 марта в рамках сделки по продаже пакета акций Сбербанка — при цене на нефть марки Urals ниже $25 за баррель. В этом случае сумма продажи валюты зависит от размера падения цены нефти.Валюту на Московской бирже продает Банк России по заявкам Минфина в рамках бюджетного правила. С 13 мая по 4 июня Минфин по бюджетному правилу планирует продать валюту на 193,1 миллиарда руб., или по 11,4 миллиарда руб.Из-за резкого падения цены нефти Минфин с 7 апреля 2020 года начал продажу валюты из ФНБ. Минфин РФ почти в 3 раза увеличит сумму продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) с 13 мая по 4 июня по сравнению с предыдущим периодом в апреле-мае. С 7 апреля до 12 мая Минфин заказал продажу валюты в эквиваленте 77,8 миллиарда руб., или по 3,5 миллиарда руб. в день.Минфин по бюджетному правилу через ЦБ покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше $40,2 за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году. И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета.