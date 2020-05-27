Совсем скоро на ТНТ состоится телевизионная премьера сериала Проект Анна Николаевна. Уже летом зрители смогут насладиться фантастической комедией.

Совсем скоро на ТНТ состоится телевизионная премьера сериала"Проект "Анна Николаевна". Уже летом зрители смогут насладиться фантастическойкомедией.Созданием ситкома "Проект "Анна Николаевна" занималисьплатформа "КиноПоиск HD" и компания "Среда". По словам Александра Цекало, генеральногопродюсера "Среды", сериал уже сейчас можно назвать успешным экспериментом. Лентастанет первым проектом компании, который будут транслировать на ТНТ.Цекало отметил, что для него и его коллег показать проектзрителям главного развлекательного канала страны, да еще и в прайм-тайм – большое счастье. Александрнадеется, что ситком не разочарует зрителей и руководство ТНТ.Креативный директор канала, Гавриил Гордеев, добавил, что "Проект"Анна Николаевна" – "классный продукт". Особо медиаменеджер выделил актерскуюигру Зои Бербер, исполнившую главную роль.Напомним, действия сериала "Проект "Анна Николаевна"разворачиваются в небольшом провинциальном городке. На службу в местный отделполиции поступает молодой капитан – Анна Королькевич. Коллеги настороженноотносятся к новенькой, им она кажется немного странной. Между тем тольконачальник знает, что девушка – робот-андроид. Ситком "Проект "Анна Николаевна"пока можно увидеть только по платной подписке на .