Потребительские цены на бензин в апреле в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,9 раза (в апреле 2019 года – в 2,7 раза), сообщил Росстат.

Потребительские цены на бензин в апреле в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,9 раза (в апреле 2019 года – в 2,7 раза), сообщил Росстат.В апреле по сравнению с мартом цены производителей на бензин автомобильный в среднем уменьшились на 22,4%. В апреле по сравнению с мартом цены производителей на нефть сырую уменьшились на 48,3%, а по сравнению с декабрем 2019 года – на 56,7%. Тарифы на ее перекачку трубопроводным транспортом уменьшились на 0,4% (по сравнению с декабрем 2019 года – выросли на 6,3%).Потребительские цены на бензин в апреле по сравнению с мартом 2020 года в России снизились в среднем на 0,2%, а с начала года – выросли на 0,2%.В апреле потребительские цены на бензин снизились в 55 регионах. Больше всего цены снизились в Республике Тыва – на 3,9% и Алтайском крае – на 1,8%. Рост цен на бензин отмечен только в Свердловской области – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге в среднем цены не изменились.Правительство РФ ранее ввело временный запрет на импорт в Россию бензина, дизельного топлива и керосина до 1 октября 2020 года. Импортное топливо стало намного дешевле российского и могло нанести ущерб российским нефтяным компаниям.Производство бензинов в России после исторического падения из-за карантина выросло сразу на 8% в мае, как и его продажа для АЗС – на 14%, следует из данных ЦДУ ТЭК. Снижение производства топлива в стране началось с начала апреля, когда коронавирус достиг России. Запасы позволяли покрывать небольшой спрос на топливо, который возобновился в конце апреля после снижения на протяжении трех недель подряд. В целом из-за карантина в России снизилось потребление топлива на 40–50%.В России нет прямой привязки цены нефти к цене автомобильного топлива: бюджетная формула нивелирует скачки цены топлива при изменении цены нефти. Все дело в демпфирующем механизме бюджета: когда цена нефти высокая, то нефтяные компании сдерживают цену топлива в России и получают доплату из бюджета за стабильные цены на АЗС (положительный демпфер), а когда цена нефти низкая, то нефтекомпании отчисляют в бюджет разницу от сдерживания цены на топливо вместо ее снижения (отрицательный демпфер). Российские нефтяные компании в 2019 году получили из бюджета за сдерживание цен на топливо 250-300 миллиардов руб. согласно данным Минфина.